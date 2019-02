Fisco (Pd): «Dal presidente Antonelli una presa di posizione vergognosa sul Pride »

«Una chiara scelta politica, una presa di posizione vergognosa». Così il consigliere provinciale Giacomo Fisco del gruppo Civici e Democratici commenta la decisione del presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli, di non concedere il patrocinio al Varese Pride 2019.

«Il Varese Pride è una manifestazione pacifica che da 3 anni anima le vie della città di Varese e che si pone l’obiettivo di rivendicare l’orgoglio della comunità LGBT ma anche quello di combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma – dice Fisco – E’ una chiara scelta politica che ovviamente noi non condividiamo e su cui siamo pronti a dare battaglia. La decisione del presidente Antonelli è in contrasto con quanto fatto fino ad oggi dalla Provincia, che da tre anni ormai aderisce e patrocina questo importante evento del nostro territorio. Dire di no al Varese Pride con la motivazione che l’evento non corrisponde alle linee programmatiche dell’amministrazione significa ammettere che questa nuova amministrazione a trazione leghista non è sensibile ai temi rivendicati dagli organizzatori ovvero i diritti civili e la lotta alla discriminazione. Mi auguro che questa posizione possa cambiare».

Fin dalla sua prima edizione la Provincia di Varese, guidata allora dal presidente di centrosinistra Gunnar Vincenzi, era stata tra i principali patrocinanti dell’evento, partecipando alla manifestazione con i simboli ufficiali dell’ente.