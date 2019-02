Forcora, la neve del “parcheggione” verrà posata sulle piste

A Livigno sciano anche a ferragosto grazie a questa tecnica: neve messa “sotto segatura” e protetta dal caldo, che dura mesi e mesi: viene poi stesa e anche col grande caldo si riesce a fare una sciata fuori stagione.

Qualcosa di molto simile a quello che stanno orchestrando lassù sulla montagna, in Forcora dove di neve ne è sì caduta, ma che va coccolata e “rifocillata” visto il caldo di questi giorni.

Che fare? Di innevamento artificiale, per ora, non se ne parla. Dunque ai tecnici è venuta un’idea: perché non prendere la neve accumulata nel grande parcheggio che si incontra non appena arrivati dal fondovalle?

Nella giornata di domani, giovedì, partiranno i lavori, con trattori e benne che caricheranno la neve e la porteranno sulle piste: una sorta di rattoppo bianco su quell’autostrada di ghiaccio che tanto piace agli sportivi che il prossimo fine settimana troveranno una pista impeccabile dove si potrà sciare dalle 9 alle 16.



Lo scorso weekend si è segnato il tutto esaurito.

I costi dell’operazione saranno a carico del gestore dell’impianto, Funivie Lago Maggiore.