Forza italia punta ad una candidatura alternativa a Paglia

Nulla è deciso, tutto in divenire. Ma nel calderone delle amministrative i fermenti sono a buon punto e le ricette delle segreterie politiche stanno sperimentando grandi novità.

Uno dei centri chiave delle elezioni nel nord della provincia è Cuveglio: la discesa in campo (a valle, verrebbe da dire, poiché sta di casa a Duno) di Francesco Paglia ha destabilizzato i ranghi di partito che stanno cercando di rispondere. Nella serata di ieri, lunedì si è tenuta a Varese una riunione coi colonnelli di Forza Italia che hanno definito due punti.

Primo, la scelta del partito a puntare ad una candidatura alternativa. Secondo, la proposta di due nomi che si inseguono con insistenza: Carlo Molinari (ex assessore all’ambiente di Comunità montana nell’era Piccolo e oggi in consiglio comunale a Cuveglio), e quella di Marco Magrini, sindaco in carica a Cassano Valcuvia che non può ripresentarsi in paese. Già alle precedenti elezioni di Cuveglio spuntò dal cilindro il nome di Magrini, politico di primo piano in valle, ex presidente di Comunità Montana e oggi con importanti incarichi in Provincia. Indiscrezioni, si diceva. Ma che delineano già uno scenario di corsa a due, a meno che non vi siano altri candidati – ed è probabile – che vogliano venire allo scoperto.

E a Duno? Che succederà nella piccola Duno rimasta senza sindaco (in realtà c’è ancora paglia, che decadrà a fine mese) e prima della scadenza della legislatura amministrativa? Il paese non verrà commissariato, ma si andrà a votare, e c’è già un candidato a sindaco.

Il nome è quello di Marco Dolce, consigliere comunale in forza alla maggioranza. E ci sarà anche una seconda lista, molto probabilmente sulla falsariga della attuale, di minoranza, ma sui nomi per ora c’è ancora riserbo. Non sarà una lotta all’ultimo sangue: le due compagini già oggi in consiglio comunale godono di ottime relazioni, sebbene il momento del “listone unico” sia ancora da venire. Forza Italia specifica che ci sarà un ulteriore passaggio di verifiche in un incontro con la Lega dedicato a tutti i comuni del Nord della provincia e che sarà probabilmente messo in calendario verso la fine della settimana.