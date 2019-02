Forza Italia punta alla coalizione ma il “partito di Fontana” raffredda i rapporti con la Lega

A poche ore dall’incontro che coinvolgerà candidati e protagonisti della prossima tornata elettorale nei comuni dell’area di Forza Italia, fissato per lunedì sera, il partito tira le somme.

L’indicazione tuttora confermata è quella di arrivare su tutto il territorio ad un accordo con il centrodestra (Lega in primis) da presentare in tutti i comuni che vanno al voto, fatte salve alcune specificità territoriali e alcuni nodi più complicati da sciogliere.

Tuttavia un elemento di novità, e causa di non poche fibrillazioni in casa degli azzurri, è stata la mossa della Lega con l’annuncio del “partito” di Attilio Fontana Lombardia Ideale. Un’evoluzione della Lista Fontana, candidata alle scorse elezioni regionale, attraverso la quale la Lega sembra guardare all’aggregazione di nuovi soggetti civici sul territorio.

Un’iniziativa che ha raffreddato i rapporti fin da quando sono trapelate le prime indiscrezioni. Marcello Pedroni, responsabile per il partito degli enti locali, lo spiega così: «Come ha detto anche Lara Comi noi non abbiamo niente contro iniziative come questa se portano valore aggiunto alla coalizione aggregando consenso dall’esterno ma se il nuovo soggetto nasce solo per drenare consensi al nostro interno serve poco alla coalizione nel suo complesso».

Intanto, in vista dell’incontro tra gli azzurri, restano alcuni nodi da sciogliere. I punti più caldi delle trattative riguardano Cardano al Campo, dove il centrodestra potrebbe non giungere ad un accordo, e Samarate dove è in corso un fitto dialogo: la Lega ha già individuato un suo candidato ma i forzisti chiedono di passare anche da un tavolo di coalizione dove discutere su candidato e programma.