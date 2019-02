Fratelli d’Italia attacca: “Preoccupati dalla scarsa lungimiranza dell’amministrazione”

Una bocciatura senza sconti: Fratelli d’Italia attacca la maggioranza di centrosinistra a Cardano al Campo.

Occasione è il voto sul bilancio, l’ultimo prima delle elezioni amministrative 2019: «Alcuni giorni fa in Consiglio Comunale di Cardano è andata in scena la discussione sul Bilancio. Il nostro portavoce ha stigmatizzato alcune azioni comportamentali messe in atto dall’attuale amministrazione definendole in larga misura antieconomiche» attacca Meri Suriano, segretaria del circolo Fratelli d’Italia (nella foto con Giorgia Meloni). «Crediti inesigibili per 2.5 milioni e un indebitamento di quasi 8 milioni di eur0, quest’ultimi retaggio delle passare amministrazioni sempre guidate da esponenti del PD».

La destra boccia anche le modalità partecipative: «Noi di Fratelli d’Italia siamo seriamente preoccupati per la poca lungimiranza da parte di codesta amministrazione ancorché si è sempre professata a parole partecipativa, solidale ed attenta ai bisogni reali dei cittadini. In più sono state inosservate le più elementari norme che stanno alla base del vivere democratico. Quante volte le nostre proposte transitate in Consiglio Comunale seppur unanimemente accolte non sono state messe in atto. Nel corso del consiglio è stato ricordata la mozione che destinava gli introiti degli oneri provenienti dall’ampliamento di una storica azienda Cardanese per la realizzazione di un percorso vita e la manutenzione delle aree boschive. Il tutto completamente dimenticato. Un modus operandi che lascia l’amaro in bocca e non rende giustizia al nostro operato».

Per questo dalle file di Fratelli d’Italia si dicono «sempre più convinti che questa nostra Cardano necessità di un cambio di passo e vent’anni di amministrazione di centro sinistra hanno lasciato una pesante eredità».