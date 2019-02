Fratelli d’Italia vuole la candidatura di Damiani e chiede il sostegno del centrodestra

Per Fratelli d’Italia la priorità rimane una: vedersi assegnato il candidato Sindaco a Malnate. «In tante realtà della provincia – dichiara Andrea Pellicini, coordinatore provinciale del partito – appoggeremo in modo convinto i candidati della Lega e di Forza Italia, ma non possiamo rinunciare a sostenere Sandro Damiani, già sindaco di Malnate e candidato di assoluto spessore. Confidiamo quindi nello spirito solidale della coalizione».

Con queste parole il partito di Giorgia Meloni rompe il ghiaccio in Comune in vista della campagna elettorale: «Con Sandro Damiani, professionista conosciuto e apprezzato non solo a Malnate, possiamo vincere e quindi strappare un Comune importante alla sinistra».