Furto di profumi e telefonia, arrestato

Nel pomeriggio di ieri S.K., pregiudicato di 22 anni residente a Gallarate, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gallarate.

Il giovane è stato sorpreso a rubare all’interno del “Carrefour” di Viale Milano.

Si era impossessato di prodotti di profumeria, telefonia e parafarmacia (valore 300 euro) e poi, con un taglierino ed un paio di forbici, aveva tolto le placche anti-taccheggio per evitare di essere scoperto una volta attraversate le barriere posizionate alle casse. Avvisati dalla vigilanza i Carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto, lo hanno tratto in arresto in attesa di celebrare oggi il rito direttissimo presso il Tribunale di Busto Arsizio.