Ghiringhelli sonda gli amici: “Cosa ne pensate della mia candidatura a sindaco?”

La notizia girava già da un po’ e voleva l’ex assessore varesino Sergio Ghiringhelli al lavoro ad una lista targata Lega per le prossime elezioni amministrative nel Comune di Grantola.

Oggi è lui stesso ad uscire allo scoperto con un post sul suo profilo Facebook con il quale sonda il parere di amici e conoscenti sulla candidatura in vista della campagna elettorale: “Cosa ne pensate se a Grantola paese in cui vivo da circa 25 anni, metto in piedi una lista – Lega Salvini Premier- e mi propongo come Sindaco?”.