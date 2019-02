Giunta Fratus, Colombo (cultura) e Venturini (Opere pubbliche) lasciano l’incarico

Due assessori della giunta guidata da Gianbattista Fratus che governa Legnano da oltre un anno e mezzo lasciano la squadra per motivi diversi. Venerdì scorso si è dimesso Franco Colombo, assessore alla Cultura ed ex-segretario della sezione cittadina della Lega.

Ad ufficializzarle lo stesso sindaco Gianbattsita Fratus in una conferenza stampa che si è tenuta martedì e che ha visto presente lo stesso Colombo che ha motivato la scelta con il fatto che non riusciva più a seguire il proprio lavoro: «Legnano merita assessori che possano lavorare a tempo pieno. È stata una delle esperienze più importanti della mia vita e l’ho portata avanti finchè ho potuto con grande impegno ma è venuto il momento di fermarmi». Colombo avrebbe lasciato anche la Lega per gli stessi motivi.

Se per Colombo non ci sono motivazioni politiche dietro questa scelta, non si può dire la stessa cosa di Laura Venturini, assessore alle Opere Pubbliche in quota Forza Italia. Le sue deleghe sono state ritirate dal sindaco che – come ha dichiarato in conferenza stampa – si è detto basito dal suo comportamento: «Nelle ultime settimane era sparita dalle chat che la vedono coinvolta per il ruolo che svolgeva in giunta e aveva disdetto tutti gli appuntamenti. Le avevo chiesto un chiarimento personale ma ha sempre rimandato fino a quando non l’ho fermata io dopo una giunta».

Il sindaco, per il momento, assumerà le deleghe ad interim con l’intenzione di trattanere solo quella della cultura e trovare una figura adatta alle deleghe della Venturini nel minor tempo possibile.