Grande partecipazione per la manifestazione contro il taglio dei bagolari

Grande successo di partecipazione per l’iniziativa nata spontaneamente da un gruppo di cittadini saronnesi per “salvare” i bagolari di via Roma.

Dopo la conferma dall’intenzione dell’Amministrazione comunale di tagliare le 60 piante del viale alberato tra le intersezioni con via Guaragna e via Manzoni in poco più di 24 ore un gruppo di cittadini ha organizzato una passeggiata con partenza oggi pomeriggio alle 15 da Villa Gianetti. Semplice l’obiettivo “un’azione non politica ma della società civile con la speranza che gli alberi non siano tagliati”. Oltre 300 i saronnesi che hanno risposto all’appello.

Tantissime famiglie, esponenti della società civile ed esponenti del mondo politico presenti a titolo personale. Tra i tanti c’erano i consiglieri in carica Francesco Banfi, Francesco Licata, Nicola Gilardoni e Franco Casali agli ex assessori Valeria Valioni, Roberto Barin e Cecilia Cavaterra. Nutrita anche la delegazione di Legambiente e Fiab. La manifestazione ha visto non solo la “passeggiata” ma anche punti informativi in cui sono state spiegate le peculiarità dei bagolari e le due versioni del progetto presentate dall’Amministrazione. A concludere l’appuntamento l’invito a partecipare martedì sera alle 18,30 alla commissione urbanistica dove si parlerà proprio dell’intervento di via Roma.