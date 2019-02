Incendio in una palazzina. Evacuate quindici famiglie

(immagini di repertorio)

Incendio nella serata di ieri a Massagno nel Luganese.

Attorno alle 21.20 in via Nosedo, per cause che l’inchiesta della polizia dovrà appurare, si sono levate le fiamme dal piano cantina di un condominio. Il rogo è stato subito domato dai pompieri intervenuti ma purtroppo i locali dei piani superiori sono stati raggiunti dal fumo. Ingenti i danni.

La palazzina di 5 piani è stata completamente evacuata ed una quindicina di famiglie deve attendere la decisione sull’agibilità che verrà presa questa mattina ( martedì 26 febbraio) al termine di un controllo da parte dei tecnici comunali.

Una persona è rimasta leggermente intossicata ed è stata accompagnata presso il Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia cantonale, della Polizia della città di Lugano e quella di Ceresio Nord, un equipaggio della Croce Verde di Lugano ed i Pompieri di Lugano.