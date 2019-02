Incidente aereo nei Grigioni: si cercano foto e video

Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) sta svolgendo le indagini sull‘incidente aereo avvenuto il 4 agosto scorso nel Canton Grigioni, che costò la vita a 20 persone.

A precipitare un aereo JU-52 decollato dall’aeroporto cantonale di Locarno Magadino, che si schiantò per cause non ancora chiarite nell’area del Piz Segnas.

Come spiega una nota della Polizia cantonale diffusa oggi “parte delle indagini si svolge analizzando materiale video e fotografico inviato dalla popolazione che si ringrazia sentitamente per la preziosa collaborazione. Purtroppo alcuni video inviati attraverso i canali dei social media o servizi di messaggistica internet vengono compressi e perdono la qualità originale impedendo di ottenere analisi accurate”.

Il SISI richiede dunque nuovamente l’assistenza della popolazione. Di particolare interesse sono le sequenze della messa in moto dei motori e di decollo presso l’aeroporto cantonale di Locarno Magadino del 4 agosto 2018.

Si prega chiunque fosse in possesso di materiale in formato originale di mettersi in contatto con il SISI tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: info@sust.admin.ch indicando come oggetto “HB-HOT, filmati Ticino”, indicato le informazioni di contatto per permettere al SISI di concordare le modalità di consegna.