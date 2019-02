Inserimento lavorativo disabili, siglato accordo tra Confapi Varese e A.S.C.I

Confapi Varese e A.s.c.i., Azienda sociale comuni insieme di Lomazzo, hanno firmato un’intesa che prevede la possibilità per le aziende associate Confapi di effettuare una parte delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 68/99 affidando a Confapi e ad Asci il ruolo di intermediazione e selezione.

L’intesa, siglata qualche giorno fa dal presidente di Confapi Marco Tenaglia (foto sopra) e da Gianpaolo Folcio di A.s.c.i, parte dal presupposto che il lavoro è un diritto di tutti i cittadini, davanti al quale non ci sono differenze. E agevolare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, attraverso opportunità d’impiego nelle aziende associate Confapi è ora possibile.

«Il lavoro è un diritto che va garantito a tutti i cittadini e davanti a un diritto non ci sono differenze – ha dichiarato Marco Tenaglia – Con questo provvedimento ci proponiamo di mettere a disposizione un ulteriore strumento per affermare una cultura inclusiva, che consenta di vedere l’inserimento delle persone con disabilità come un’opportunità e non come un semplice obbligo previsto dalla legge».

Le aziende saranno supportate da Confapi in tutte le fasi dell’inserimento lavorativo, dalla fase di selezione a quella di assunzione, individuando, dai profili forniti da A.s.c.i, il candidato idoneo a ricoprire il ruolo, anche attraverso una fase di accompagnamento e di monitoraggio all’inserimento lavorativo.

Questo accordo si inserisce all’interno di un panel di servizi che Confapi già offre alle aziende associate, legati alle politiche attive del lavoro, all’intermediazione e agli inserimenti delle categorie protette nelle Pmi. Le aziende che decideranno di usufruire di tale opportunità avranno un supporto adeguato rispetto alle misure regionali riferite a tirocini formativi, riqualificazione, ricollocazione e apprendistato grazie a ApiServizi Varese, ente accreditato presso Regione Lombardia per i servizi alla formazione e per quelli al lavoro.