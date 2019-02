Insulto facile: corsi di rieducazione per fermare i nuovi bulli

Il sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora, interviene al fianco del collega di Golasecca che ha deciso di rivolgersi allegale dopo commenti poco consoni ricevuti su Facebook:

« Stamattina ho visto, per altro, il sindaco Claudio Ventimiglia e mi ha raccontato la vicenda. Noto anch’io come l’atteggiamento diffuso sia quello della pretesa, che se non risolta nei modi e nei tempi voluti da chi scrive, l’insulto gratuito o la minaccia diventano il modo idoneo per autogratificarsi in pubblico o ottenere il consenso degli altri, in una gara a chi è più bravo nel denigrare, deridere o più spesso insultare.

Ripensando a quello che mi ha detto il collega sindaco, forse è vero che la generazione di mezzo è la meno pronta ad usare i social e forse strumenti educativi andrebbero utilizzati, prima che tutto degeneri.

Io pensavo che questo fenomeno si sarebbe esaurito in fretta, un po’ come – vi ricordate – quando nelle trasmissioni tv la gentaglia telefonava e insultava gratuitamente. Invece, no. Questo è un fenomeno diverso. Il disagio dei singoli cerca aggregazione in una gara di aggressività verso qualcun altro, meglio se diverso, meglio ancora se verso l’alto o una istituzione. Ci rivogliono corsi di educazione umana e civica, fuori dalle scuole, per i nuovi bulli: gli adulti.