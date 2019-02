Investito da un’auto un anziano disabile in sedia a rotelle

(immagine di repertorio)

Molta paura questa mattina a Marchirolo per un incidente stradale che ha coinvolto un anziano disabile.

Poco dopo le 9, sulla statale, un’auto guidata da un giovane di 27 anni, per cause ancora in corso di accertamento ha investito un uomo di 77 anni che stava transitando sul lato strada sulla sua sedia a rotelle. L’uomo nell’impatto è caduto a terra, ma fortunatamente ha riportato solo lievi ferite.

Sul posto gli agenti della Polizia locale e un’ambulanza di Sos Cunardo che hanno soccorso l’anziano e lo hanno trasportato in codice verde all’ospedale di Luino.