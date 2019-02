Irene Bellifemmine: «Un piano per rendere la città più sicura per ciclisti e pedoni»

«Apprendo con dolore il nuovo drammatico incidente avvenuto su via Kennedy ed esprimo la mia sentita vicinanza alla donna ferita e alla famiglia che stanno vivendo questo difficile momento».

Lo ha detto oggi pomeriggio Irene Bellifemmine, attuale assessore e candidato sindaco del Comune di Malnate: «Come Amministrazione lavoriamo costantemente proprio nella direzione di rendere la città più sicura, specialmente per ciclisti e pedoni che sono i soggetti più deboli. Per il nostro programma la sicurezza sarà una priorità. Già con l’attuale Amministrazione abbiamo avviato lo studio del Pums, il Piano urbano mobilità sostenibile per aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti. L’attuazione effettiva del Pums sarà una delle priorità nel nostro programma, proprio per raggiungere una maggiore sicurezza per chi sceglie di muoversi a piedi o in bici; saranno previsti interventi importanti per favorire la mobilità sostenibile e soluzioni che fluidifichino ed alleggeriscano il traffico di auto nel centro città».

«A fine 2018 inoltre è stato approvato dal Consiglio un ordine del giorno presentato da Samuele Astuti per chiedere al Governo di inserire tra le priorità di intervento il peduncolo di Vedano, al fine di togliere parte del traffico dall’arteria principale della città e di rendere più sicura le strade di Malnate».