Italia – Ungheria in diretta da Masnago: gli azzurri vogliono il Mondiale

Italia e Ungheria di basket in campo venerdì 22 febbraio dalle ore 20,15 alla Enerxenia Arena di Varese: la gara è valida per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, in caso di vittoria gli Azzurri del c.t. Meo Sacchetti raggiungeranno l’obiettivo. Seguite con noi sia le ore di vigilia del match, sia la partita raccontata – azione dopo azione – dal liveblog di VareseNews: per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter e Instagram. All’interno del live notizie, curiosità, immagini e il sondaggio-pronostico. Per visualizzare al meglio i contenuti, CLICCATE QUI.