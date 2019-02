Italia – Ungheria, tutto quello che c’è da sapere sulla gara “mondiale” di Varese

LA PARTITA

Italia-Ungheria si disputerà alla Enerxenia Arena di Masnago dalle ore 20,15 di venerdì 22 febbraio. La partita si giocherà (salvo comunicazioni in extremis) a “casse chiuse”: la società che gestisce l’evento, Master Sport Group, ha annunciato il tutto esaurito per il match. La gara sarà trasmessa da Sky e raccontata da VareseNews attraverso il consueto liveblog sportivo #direttavn che sarà aperto giovedì 21.

IL CONTESTO

Italia-Ungheria è valida per il Girone J della zona europea per le qualificazioni ai Mondiali che si svolgeranno in Cina, manifestazione dalla quale gli azzurri mancano dal lontano 2006. L’Italia accederà alla competizione iridata in caso di vittoria sui magiari, altrimenti dovrà vincere lunedì 25 in Lituania o comunque guardare ai risultati della Polonia che è la più vicina inseguitrice. La Lituania, nel frattempo, è già sicura di un posto ai Mondiali.

CLASSIFICA (dopo 10 gare): Lituania 9-1; ITALIA 7-3; Polonia 6-4; Ungheria 5-5; Croazia 4-6; Olanda 3-7.

GLI ALLENAMENTI

L’Italia si allenerà alla Enerxenia Arena per tutta la settimana, agli ordini del commissario tecnico Romeo Sacchetti e degli assistenti Lele Molin, Massimo Maffezzoli e Paolo Conti (altro ex giocatore di Varese). Lunedì e martedì le sedute saranno aperte al pubblico; da mercoledì invece verranno effettuate a “porte chiuse”.

Lunedì 18 – Inizio raduno (ore 13). Allenamento (17,30-19,30) aperto al pubblico

Martedì 19 – Due allenamenti (10-12 e 17,30-19,30) aperti al pubblico

Mercoledì 20 – Due allenamenti (10-12 e 17,30-19,30) a porte chiuse

Giovedì 21 – Due allenamenti (10-12 e 17,30-19,30) a porte chiuse

Venerdì 22 – Allenamento (10-11) a porte chiuse. Partita (20,15)

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Il c.t. Romeo Sacchetti ha convocato sedici giocatori per il doppio impegno dell’Italia contro Ungheria e (in trasferta) Lituania. Tra questi ne saranno scelto 12 per ciascuna partita. Non ci saranno i due giocatori NBA (Belinelli e Gallinari) né gli italiani impegnati in Eurolega con squadre straniere (Datome, Hackett, Melli).

Awudu Abass, Brian Sacchetti, Luca Vitali (Germani Brescia); Pietro Aradori (Virtus Bologna); Paul Biligha, Stefano Tonut (Umana Venezia); Jeff Brooks, Andrea Cinciarini, Amedeo Della Valle (Armani Exchange Milano); Ariel Filloy (Sidigas Avellino); Diego Flaccadori, Davide Pascolo (Dolomiti Energia Trentino); Alessandro Gentile (Movistar Estudiantes Madrid); Riccardo Moraschini (Happy Casa Brindisi); Giampaolo Ricci (Vanoli Cremona); Michele Vitali (MoraBanc Andorra).

I DUE VARESINI

Bella soddisfazione anche per due giocatori della Pallacanestro Varese che sono stati aggregati al gruppo della nazionale per gli allenamenti. Si tratta del capitano biancorosso, Giancarlo Ferrero e del playmaker Matteo Tambone. Quest’ultimo era stato convocato la scorsa estate per la Nazionale Sperimentale con cui effettuò anche una serie di partite con buoni risultati.

Tra gli stranieri, sono tre gli uomini della Openjobmetis che in questi giorni hanno risposto alle chiamate dei propri commissari tecnici: Aleksa Avramovic con la Serbia, Jean Salumu con il Belgio e Thomas Scrubb con il Canada.

LA NONA A VARESE

Quella di venerdì 22 sarà la nona partita di sempre disputata dall’Italia a Varese, la prima però valida per un torneo ufficiale sotto l’egida della FIBA. La prima si disputò il 24 gennaio del ’65, Italia-Francia 62-74; l’ultima risale al 13 agosto 2003, Italia-Grecia 59-80. Tutte le altre gare sono invece state vinte dagli azzurri.

Tra Italia e Ungheria si sono finora disputate 32 gare e il bilancio azzurro è di 19 vittorie e 13 sconfitte: l’ultima gara è stata l’andata di questo torneo ed è terminata 69-63 per la squadra di Sacchetti.