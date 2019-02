Carrozzeria Pozzi, dove si “curano” anche gli autobus Flixbus

Che ci fanno i pullman di Flixbus a Casciago? Ogni tanto per le strade del paese si vedono passare i bus in livrea verde e arancio ormai divenuti famosissimi in tutta Europa. La spiegazione è presto trovata: sono mezzi che hanno bisogno di “cure” e in via Manzoni c’è dal 1951 l’officina che li sistema, prepara e ripara.

È la Carrozzeria Pozzi Arturo, sessantotto anni di storia fatta di migliaia e migliaia di autobus riparati. A mandare avanti l’azienda è Giannino, classe 1958, da quando è alle medie al lavoro nell’impresa di famiglia, insieme al fratello Mario e alle sorelle Anna e Laura.

«C’è anche mio nipote Dario, ingegnere meccanico, che sta inserendosi e prendendo confidenza col lavoro. In pratica siamo alla terza generazione: mio papà Arturo, con al fianco mia mamma Antonietta, insieme a suo fratello hanno creato l’impresa che dal dopoguerra ad oggi è cresciuta, si è sviluppata. Oggi è la più vecchia carrozzeria in Italia che si occupa di riparazioni e allestimenti di autobus: Varese era il secondo polo in Italia come costruzione di autobus dopo Reggio Emilia, una tradizione che si è persa con la chiusura delle varie Bianchi, Varesina, Garbarini e Macchi. Io qui dentro ci sono cresciuto, quando eravamo piccoli giocavamo tra i sedili degli autobus e poi abbiamo imparato il mestiere mettendoci le mani. Negli anni sono passati di qui mezzi di squadre di calcio (il Milan dai tempi di Berlusconi in poi, Inter, Genoa, Sampdoria e molte altre), bus di linea di mezza Italia, radio, televisioni e autobus di grandi marchi nazionali ed europei, fino a quelli in livrea Flixbus, della Irizar spagnola o del Gruppo Arriva Deutsche Bank tra gli altri».

C’è chi chiede allestimenti particolari, chi colorazioni precise e chi porta gli autobus da sistemare o riparare in tempo per ripartire verso nuove mete: «Mi è capitato di consegnare un mezzo alle 2 di notte, giusto in tempo per la partenza fissata alle 4. Oppure di portarne un altro direttamente a Lampugnano, pronto per partire verso Napoli, o di fare avanti e indietro da Verbania, andata in autobus e ritorno in traghetto e treno – racconta Pozzi -. Non ci sono orari, si lavora anche il sabato e la domenica se serve. Di qui passano una media di 200 autobus all’anno: ogni mezzo ha bisogno di 2/3 settimane di lavoro per essere pronto, decisamente meno dei mesi che ci volevano agli inizi. Abbiamo dovuto innovare, migliorare, gestire tutto in maniera più moderna e all’avanguardia con le nuove tecnologie. Con noi lavorano venti persone, più gli artigiani che si occupano di lavori particolari, allestimenti di interni, lavori di meccanica, elettronica o tappezzeria. Una volta ogni persona di Morosolo aveva un famigliare che lavorava in questa carrozzeria, ognuno con una sua specializzazione. Oggi è diverso».

Nei 3 mila metri di capannoni (esclusi i magazzini) gli autobus vengono smontati, rimontati, sistemati, verniciati, e rimessi a nuovo: «I nostri clienti si fidano di noi, abbiamo una tradizione e conoscenze tali per cui ci affidano i lavori anche aziende di grande nome – spiega Pozzi -: è una ricetta che ha tanti ingredienti, qualità, fiducia, esperienza. Seguiamo i nostri clienti, ormai capiamo ad occhio i problemi di un mezzo e garantiamo tempistiche concorrenziali e un rapporto qualità/prezzo del servizio elevata. Compagnie come Flixbus richiedono standard molto elevati e per lavorare con loro serve essere all’avanguardia, sempre».