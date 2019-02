La “Delta Futurista” protagonista di “The Grand Tour”

Sarà una delle trasmissioni motoristiche più importanti e conosciute del momento a mostrare al pubblico la “Delta Futurista”, l’automobile basata sulla celeberrima auto da rally della Lancia e realizzata in versione restomod da Automobili Amos, azienda che fa capo al varesino Eugenio Amos e che per il momento effettua i propri, preziosi, lavori in una officina specializzata in Valle d’Aosta.

A realizzare un servizio speciale sulla “Futurista” è stato infatti “The Grand Tour”, il programma motoristico che da qualche anno viene messo a disposizione dei clienti di “Prime Video”, il servizio di video on demand che fa capo ad Amazon. La puntata dedicata alla vettura dall’anima varesina sarà pubblicata a mezzanotte del 14 febbraio (tra giovedì e venerdì) e fruibile da tutti gli abbonati.

La Lancia Delta “Futurista”, presentata in pubblico per la prima volta in settembre a Basilea, è stata prodotta in soli 21 esemplari, 20 dei quali in vendita, e rapidamente andati esauriti a un prezzo che si aggira intorno ai 300mila euro ciascuno. Anima del progetto, come detto, Eugenio Amos, imprenditore di classe 1985 noto anche per la sua attività di pilota sia di gare endurance con vetture GT, sia di raid come la Dakar alla quale ha preso parte in due occasioni. La prima vettura costruita, tra l’altro, ha una colorazione denominata Verde Brinzio a sottolineare il radicamento dell’azienda con il nostro territorio.