La Finanza incontra gli studenti per parlare di legalità economica

Sabato, il liceo Crespi” di Busto Arsizio, ha ospitato un incontro delle Fiamme Gialle con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica nell’ambito della settima edizione del progetto.

L’incontro rappresenta il primo di una serie di interventi che interesseranno fino al mese di aprile, gli istituti scolastici di Varese e provincia. Allo stesso è intervenuto il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Varese, Gen. B. Marco Lainati, unitamente al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Varese, Prof. Claudio Merletti.

È un’iniziativa che trae origine da un Protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e che consolida e, al tempo stesso, rinnova i rapporti tra il Corpo ed il Dicastero. L’intesa si pone in un rapporto di stretta continuità con il programma d’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, promosso dal Ministero per offrire agli studenti strumenti atti a favorire la riflessione sui principi e l’attualità della Carta costituzionale anche attraverso il progetto in parola.

L’intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento al contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica, della contraffazione e della criminalità economico-finanziaria.

Di concerto con il Ministero, è stato così sviluppato il progetto denominato “Educazione alla legalità economica” che, anche per l’anno 2019, prevede l’organizzazione, a livello nazionale, di incontri presso le scuole orientati a diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”; riaffermare il messaggio della “convenienza” della legalità economico-finanziaria; stimolare nei giovani maggiore consapevolezza circa il delicato ruolo rivestito dalla Guardia di Finanza, quale organo di polizia dalla parte dei cittadini, a tutela delle libertà economiche.

Al fine di rendere ancora più evidente la presenza della Guardia di Finanza sul territorio in funzione di prevenzione e repressione di particolari tipologie di reato, si è svolto un intervento dimostrativo con le unità cinofile, specializzate nel contrasto alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, impiegate all’aeroporto di Malpensa.

All’iniziativa è abbinato un concorso denominato “Insieme per la legalità”, allo scopo di coinvolgere i giovani che, guidati dai docenti, potranno riflettere sui compiti istituzionali della Guardia di Finanza e, più in generale, sui temi della legalità economica, attraverso rappresentazioni grafico-pittoriche o produzioni video-fotografiche.