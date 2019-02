La lettera ai giudici di Don Milani a teatro con la comunità Sichem

L’obbedienza non é piú una virtú. La Comunità Sichem di Olgiate Olona organizza per venerdì 1 marzo una lettura drammaturgica della “Lettera ai giudici” di Don Lorenzo Milani. L’appuntamento è per le 20,45 al cinema teatro Nuovo – Area 101 di via Biagio Bellotti 22 a Olgiate. A leggere sarà la voce solista di Sergio Chillè.

L’iniziativa fa parte del calendario degli appuntamenti della Tavola dei popoli