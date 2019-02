La Liuc assegna le borse di studio: “Mobilitazione generale in un’Italia sulla difensiva”

Studiare per 9 ragazzi della Liuc sarà meno complicato. Mercoledì mattina sono state infatti consegnate le borse di studio agli studenti più meritevoli dell’ateneo che, per la prima volta, vedono anche la Filtem Cgil tra i donatori. «È un elemento di curiosità questo -dice il rettore Federico Visconti- ma che si spiega considerando l’ambiente in cui questa particolare borsa di studio è maturata».

L’assegno da 2.800 che è stato consegnato a Melissa Lobosco è infatti dedicato alla memoria di Giuseppe Demma, delegato sindacale della Enoplastic di Bodio Lomnago. L’azienda era salita agli onori delle cronache quando nel 2016 il fondatore Piero Macchi alla sua morte lasciò 1 milione e mezzo di euro ai dipendenti «segno questo della capacità di contribuire anche del sindacato ad un progetto più grande, quello dell’azienda», dice Visconti.

«Tutta la mia famiglia è stata molto contenta di questa borsa di studio -racconta il figlio di Giuseppe Demma- perchè mio padre era praticamente un amico per tutti i suoi colleghi, lo chiamavano anche per scegliere quale automobile comprare. Siamo felici quindi che sia stata assegnata ad una persona che ne farà buon uso».

Ma di borse di studio ne sono state consegnate anche altre 8. Sono quelle raccolte grazie al lavoro dell’associazione Amici Liuc per un totale di quasi 30.000 euro. Alcune arrivano da fondi propri dell’associazione mentre altre arrivano da altre realtà imprenditoriali o associazioni come il Rotary Club Malpensa o alla memoria di Angelo Girola e di Aldo Ferrazzi. Quest’anno poi si aggiungono nuove donazioni dallo studio BSC & Partner, dalla Foderami Dragoni e dalla Grassi 1925.

Vedere tutta questa partecipazioni di aziende «è molto importante -conclude il rettore- perchè qui vediamo una piccola grande mobilitazione generale in un’Italia che sta sulla difensiva. Qui grazie a voi abbiamo un segnale di fiducia»