“La nuova Provincia, da casa dei comuni a casa dei veti incrociati dei partiti”

“Siamo sconcertati da quello che sta succedendo in Provincia – dichiara per i Civici e Democratici la capogruppo Martina Cao -. Sconcertati per il fatto che dopo solo tre Consigli provinciali Forza Italia annunci già la crisi di maggioranza”.

La reazione del gruppo d’opposizione a Villa Recalcati arriva dopo le fibrillazioni interne alla maggioranza di centrodestra manifestate da Forza Italia.

«Il nostro sconcerto – spiega Martina Cao – aumenta apprendendo che il casus belli sarebbe la decisione del Presidente Antonelli di proseguire nel progetto portato avanti da Gunnar Vincenzi e dal centrosinistra di fare delle ex Fontanelle di Malnate il polo regionale della prevenzione e della sicurezza, progetto importantissimo per una provincia come la nostra dove la Protezione Civile e i suoi tanti volontari sono una realtà solida e vitalissima».

«Ci abbiamo messo 4 anni per far diventare Villa Recalcati la Casa dei Comuni, il centrodestra ci ha messo 4 mesi a farla diventare la casa dei veti incrociati dei partiti – prosegue la capogruppo dei Civici e Democratici -. Vogliamo però essere chiari con il Presidente: Antonelli sia il Presidente di tutti i comuni, come faceva Vincenzi, è a loro che deve rendere conto. Venga in Consiglio provinciale e in Assemblea dei Sindaci a confrontarsi sulle proposte importanti per il nostro territorio, come le Fontanelle, progetto che non può rischiare di essere affossato per i litigi del centrodestra. Scoprirà una Provincia molto più forte di chi vuole ridurre tutto a caminetti o a lotte di potere».