La nuova spiaggia per la colonia di Alassio fa discutere: “Sempre meno spazi liberi”

La colonia “Il Sorriso dei Bimbi” di Busto Arsizio si prende la spiaggia libera degli alassini e i cittadini protestano perchè si vedono ridurre ulteriormente gli spazi liberi dagli stabilimenti e sempre più ricacciati fuori dalle zone centrali.

Se a Busto festeggiano, in quanto la vecchia spiaggia era stata completamente erosa dal mare, ad Alassio monta la protesta per la concessione del tratto di arenile attrezzato ad uso esclusivo della colonia bustocca.

Il Comune di Busto Arsizio è proprietario della struttura situata in via Luigi Borri 26 ad Alassio , denominato “Colonia sorriso dei bimbi”,utilizzato anche per il soggiorno estivo/invernale per determinate categorie sociali.

La spiaggia libera attrezzata n°8 è in posizione più centrale, in una zona meglio servita da negozi e altre attività, oltrechè essere raggiungibile più agevolmente ed in minor tempo, con un percorso più breve dell’attuale di circa 450 mt.

Lo spostamento, come si legge nella delibera del comune di Busto Arsizio, porta molti vantaggi ai frequentatori della colonia: “Considerati gli elementi positivi della traslazione e in particolare che la superficie complessiva è di mq. 1.287,36 per la spiaggia libera attrezzata N. 8 e di mq. 936,42per l’attuale spiaggia in concessione.

La nuova spiaggia, pur con una superficie già attrezzata inferiore, presenta un arenile più ampio (mq.1.121,66 contro i 936,42 mq. dell’attuale concessione) con un fronte a mare che è inferiore all’attuale (57,00 metri lineari contro 69,19) ma con una profondità media notevolmente più elevata (18-20 metri contro 5-6) capace di offrire maggiori garanzie di sicurezza per le attrezzature presenti anche in caso di forti intemperie”.

Nella città ligure qualcuno oggi si chiede, invece, quale il vantaggio per Alassio e per i suoi cittadini di voler posizionare le spiagge libere sui lati della propria costa.