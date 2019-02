La racconta fondi per la grande festa dell’oratorio

Continua la raccolta fondi per i festeggiamenti del 50esimo dell’oratorio di Lonate Pozzolo.

«Ci sono stati tanti eventi nel corso degli ultimi mesi ed altri ancora ce ne saranno da qui ai primi di maggio per celebrare degnamente questo luogo di Preghiera ed aggregazione. Molti volontari si stanno impegnando per la buona riuscita di quest’evento, ma la strada è ancora lunga e c’è bisogno anche del vostro aiuto affinché ciò avvenga e soprattutto affinché il nostro Oratorio possa continuare ad essere bello ed accogliente come quando fu inaugurato cinquant’anni fa». Si sono dati tempo fino al 31 marzo per completare la fase di raccolta fondi.

«Celebrare oggi il 50° di fondazione del nostro oratorio significa porre l’attenzione sulla questione educativa della comunità intera. L’oratorio non è solo un luogo di ritrovo per ragazzi e giovani ma è un luogo di formazione ed educazione alla fede, è un’opportunità per esercitarsi a diventare cristiani autentici ed adulti responsabili. Il motto scelto per questo importante evento è “di generazione in generazione” che ben rappresenta la vocazione educativa dell’oratorio: ragazzi, giovani ed adulti collaborano insieme per far sì che questa realtà sia viva, bella ed accogliente per tutti quanti vogliono farne esperienza. Il programma dei festeggiamenti per il 50° è molto ricco di eventi e manifestazioni che coinvolgeranno tutta la comunità lonatese e per la buona riuscita di quanto programmato è necessario un contributo da parte di tutti.

Si può contribuire così: portando il suo contributo in chiesa parrocchiale nella cappella di S. Ambrogio utilizzando la busta diffusa in tutte le famiglie del paese; consegnando l’offerta presso la segreteria dell’oratorio maschile in via Giovanni XXIII, 59; consegnando l’offerta presso la segreteria parrocchiale in via S. Fortunato, 4 negli orari di apertura; consegnando presso il Centro Anziani in via Cavour, 21; attraverso bonifico bancario intestato a Parrocchia S. Ambrogio IBAN: IT 94 V 05696 50390 00000 8101X 47 , indicando nella causale: 50° Oratorio (questa modalità serve anche per le offerte deducibili). Responsabili per la raccolta fondi sono Bottarini Emilio, Desperati Giovanni, Teani Angelo e Zaro Enrico.