Per la rassegna “Autori ceresini” appuntamento con Marco Giacomin

Secondo appuntamento per l’edizione 2019 della rassegna letteraria “Autori ceresini”, organizzata dalla Biblioteca e dall’assessorato alla cultura di Porto Ceresio.

Sabato 23 febbraio alle 17, Marco Giacomin (nella foto) presenta il suo libro “Perché la pioggia – Il ciclo di Fineterra”.

«Vi invitiamo a partecipare alla rassegna dedicata ad autori di Porto Ceresio – dicono gli organizzatori – per scoprire sul nostro territorio uomini e donne appassionati di scrittura, ai quali abbiamo dedicato uno spazio per raccontarsi e raccontare il loro libro. Quindi dopo il bellissimo incontro, con cinquanta persone presenti in sala, con la portoceresina Rudina Vukaj del 16 febbraio andiamo a conoscere un altro portoceresino talentuoso, Marco Giacomin».

Il romanzo è ambientato a Fineterra, una tranquilla cittadina del nord Italia dove nulla è ciò che sembra. La Foresta delle Anime nasconde un terribile segreto: un misterioso raggio verde che penetra nelle profondità del Lago Doppio.

Mentre l’estate trascorre con una pioggia torrenziale che sembra non finire mai, gli interessi di un sindaco cinico e spietato confluiscono nel piano della mente diabolica del Signore delle Nuvole. Spetta a Gaspare, un giovane dalle spiccate doti deduttive, seguire la flebile traccia del raggio fino ad una sconcertante rivelazione. Con lui, il fedele amico Tito e i suoi nuovi compagni d’avventura. Assieme, guidati dalla forza della Sfera Nera, sfideranno la Grande Onda e s’inoltreranno alla ricerca della verità in un viaggio senza ritorno.

Alla fine dell’incontro un gustoso aperitivo offerto da Santa Caterina Italian Bakery.