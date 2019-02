La relazione nella cura del malato: incontro all’ospedale di Circolo

«Prendere e lasciare la mano: la relazione di cura con la persona malata» è il titolo dell’incontro aperto al pubblico organizzato da Varese per l’Oncologia per la mattina del 2 marzo, nell’Aula Leonardo del Padiglione centrale dell’Ospedale di Circolo.

Protagonista dell’incontro sarà il Dr. Michele Ravetta, Cappellano di Cure Palliative a Lugano.

“Michele Ravetta – spiega Mauro Bandera, di Varese per l’Oncologia – ci introduce al mondo del volontariato guidandoci lungo il percorso dal prendere in cura all’accompagnamento alla fase terminale della malattia. L’argomento trattato può essere di interesse sia per i volontari che per il personale sanitario”