La Uyba “alla fiera dell’Est” per l’assalto alla finale di Cev Cup

Oggi pomeriggio – martedì 26 – alle ore 18 la Yamamay E-Work Busto Arsizio è attesa in Ungheria sul taraflex del Békéscsabai Városi Sportcsarnok per la gara di andata delle semifinali di Cev Cup contro le padrone di casa del Swietelsky Békéscsaba, capaci di eliminare le francesi del St. Raphael e di guadagnare così un posto tra le magnifiche quattro del secondo torneo europeo.

La squadra ungherese, allenata da coach Bogdan, dovrebbe schierare in palleggio Zsuzsanna Talas in diagonale con la top scorer della CEV, Nikoleta Perovic (138 punti realizzati ma anche prima per muri messi a segno, 18), opposto montenegrino che è certamente il punto di forza del team magiaro. Al centro le padrone di casa schierano Dorottya Bodnar e la serba Sofija Medic, in banda le esperte Ksenija Ivanovic e Tatjana Bokan; libero infine è Rita Molcsanyi. Arbitrano il serbo Dejan Rogic e la polacca Katarzyna Sokol.

Nessun problema di formazione per coach Mencarelli che come per tutte le competizioni europee dovrà fare a meno di Samadan e che potrà anche far ruotare le sue giocatrici in corso di match. Busto arriva all’appuntamento da favorita, ma le partite internazionali possono nascondere anche insidie sconosciute. Meglio dunque approcciare la gara con grande attenzione per evitare brutte sorprese e apparecchiare al meglio la strada verso la partita di ritorno in programma il prossimo 5 marzo (20,30) sul terreno di casa.

L’altra semifinale di CEV Cup (che sarà disputata alle ore 16) sarà invece un derby tutto rumeno, tra Bacau e Alba Blaj, la squadra che nei quarti di finale ha eliminato le turche del Galatasaray considerate le grandi favorite per la vittoria finale della Coppa. Ora dunque Blaj e Busto sono le principali pretendenti al trono, al netto però delle semifinali tutte da disputare. Le biancorosse dovranno poi rientrare subito in Italia per preparare la gara di sabato 2 marzo contro Brescia.