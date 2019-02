Ladro di rame nel palazzo abbandonato di vicolo Landriani, scattano le manette

Un ladro di rame è stato sorpreso a rubare da un palazzo in costruzione, abbandonato da alcuni anni. Erano circa le 15,30 di martedì quando l’uomo è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio, all’ultimo piano di un edificio in vicolo Landriani, a tagliare alcune lastre di rame asportate precedentemente.

In tutto aveva ammassato circa 50 kg di manufatti in rame, pronti per essere trasportati altrove e rivenduti. In una borsa gli agenti hanno trovato un armamentario di attrezzi utili a tagliare e fare a pezzi il metallo.

L’uomo, un 50enne originario della Campania e con numerosi precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato per furto.