Il “Laghi” si avvicina: Dipalma sarà al via. Intanto si elegge la miss

C’è profumo di “Rally dei Laghi” nell’aria: alla manifestazione motoristica più attesa della provincia di Varese mancano un paio di settimane – si gareggerà domenica 17, con shakedown il giorno precedente – ma l’attenzione di appassionati e piloti ormai è tutta protesa in quella direzione. Le iscrizioni sono ancora aperte ma intanto alcuni equipaggi hanno ufficializzato la propria adesione a partire dal campione in carica Giò Dipalma, che sarà al via (insieme a “Cobra”) con la Skoda Fabia R5 con cui ha meritatamente vinto dodici mesi fa. La Fabia sarà anche la vettura a disposizione di un ex campione del “Laghi”, il lavenese Pippo Pensotti, quarto nel recente Ronde del Canavese.

Diversi dei protagonisti della gara saranno presenti nella serata di venerdì 1 marzo alla “Gigliola”, il ristorante di Casere – nei pressi di Vararo – dove si tiene la tradizionale cena che anticipa la disputa del rally. Un momento atteso perché al suo interno saranno svelate alcune piccole ma significative novità relative al “Laghi”.

È TEMPO DI MISS

In attesa di ascoltare il rombo dei motori, è tempo di eleggere la madrina della manifestazione, “Miss Rally dei Laghi”, che stavolta non andrà in scena a Induno Olona ma si sposterà a Magnago, nei pressi di Busto Arsizio, nella sede di “Villa Patrizia” in via Marconi. Il programma prevede una cena di gala seguita dalle sfilate e dalla elezione della “più bella”, che accompagnerà sul podio finale gli equipaggi e che presenzierà a tutti gli eventi organizzati dalla A.S. Laghi, la società che organizza il rally varesino. Ospiti della serata – allestita dallo studio fotografico di Eugenio Barbaresco – saranno il cabarettista Max Pieriboni da Colorado Café e Corinna Fontolan, una delle premiate della scorsa edizione (allora vinse Lara Marchi) e successivamente eletta “Miss Turismo Sportivo”.

CRUGNOLA ANNUNCIA IL NAVIGATORE

Sarà Pietro Ometto, 28 anni, già copilota di Simone Campedelli nel CIR, il nuovo navigatore di Andrea Crugnola e che quindi affiancherà il quotato pilota varesino nel tentativo di conquistare il Campionato Italiano 2019. A ufficializzare il nome di Ometto è stato lo stesso Crugnola il quale, lo ricordiamo, avrà tra le mani una nuovissima Volkswagen Polo R5 gestita dal team HK, con cui ha appena disputato i primi test.