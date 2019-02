L’amaro commento di Antonelli: «Il Varese ha meritato, ma non parlo della situazione societaria»

Non nasconde la delusione per la sconfitta – e forse non solo per quella – Gianluca Antonelli, mister dell’Union Villa e grande ex di giornata avendo allenato per quasi 10 anni il Varese, fino alla Primavera.

«Faccio i complimenti al Varese. Sono contento per loro che hanno vinto questa partita, meritando» il secco primo contento di Antonelli al termine della partita.

L’allenatore dei cassanesi non vuole commentare la situazione del Varese, che ha portato punti a Castanese e Ferrera Erbognone, dirette concorrenti per la corsa salvezza dell’Union.

«Ora devo guardare in casa mia. Domenica abbiamo fatto una prestazione di livello (vittoria 1-0 a Besozzo contro il Verbano, ndr), oggi meno. Dobbiamo guardare a noi e migliorare le cose che sappiamo fare, quello che fanno gli altri non ci deve interessare. Se ci sono state situazioni di quel tipo, dobbiamo essere più forti e recuperare quei punti che gli altri hanno fatto e noi no. Dovevamo vincere sul campo. Di regali non mi interessa averne; chi li ha avuti, buon per loro. Fa parte della vita, il calcio dovrebbe essere un’altra cosa».

«Si esce vincitori dalla lotta salvezza provando a fare i tre punti nelle gare come quelle di oggi. Invece purtroppo non siamo riusciti e quindi ci complica un po’ il cammino perché bisogna guardare la classifica e vedere che potevamo allungare sul Vigevano e accorciare sulla Castanese e Lazzate. Adesso dobbiamo vincere la finale contro il Vigevano e sperare nei passi falsi degli altri. Arrendersi mai, oggi abbiamo fatto una brutta prestazione, ma dobbiamo essere bravi a essere lucidi. Per salvarci dobbiamo essere ben concentrati sul nostro obiettivi e se saranno playout cercheremo di arrivare con il miglior posizionamento possibile. Ci vorranno prestazioni di livello».