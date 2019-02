L’appello della moglie di Ivano Ghezzi: “Aiutatemi a cercarlo in Valle Olona”

Ancora nessuna novità sulla sorte di Ivano Ghezzi, il 44enne residente a Fagnano Olona da molto tempo insieme alla famiglia (moglie e due figli). L’appello fatto circolare ieri dalla sorella Roberta ha raggiunto le bacheche facebook di migliaia di persone ma di Ivano, per il momento, non sembra esserci alcuna traccia.

La sua auto, ritrovata alla stazione di Busto Arsizio, è l’unica cosa che l’uomo ha voluto far ritrovare, avvisando i parenti per poi spegnere il telefono e non riaccenderlo più. Anche Chi l’ha Visto se ne sta occupando e l’appello è comparso sul sito del programma di Rai3.

Ivano è scomparso la mattina del 18 febbraio da Busto Arsizio, dove ha abbandonato l’auto. Al momento della scomparsa indossava una giacca blu, pantaloni blu, scarpe sportive e un cappello di lana grigio. È alto 180 cm, corproratura normale, peso 75 kg.

La moglie Eleonora ha lanciato un appello per le ricerche in Valle Olona