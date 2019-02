Lavorare nel mondo del cioccolato: le nuove possibilità alla Lindt

Per chi è in cerca di occupazione Lindt ha recentemente pubblicato nuove posizioni aperte per la ricerca di nuovo personale da inserire nel suo organico.

La celebre multinazionale dolciaria non cerca solamente operai e addetti alla produzione, non mancano infatti le opportunità anche per i laureati, con qualche anno di esperienza, che andranno a ricoprire ruoli diversi in numerosi ambiti e con la possibilità di lavorare in un contesto internazionale.

La società Lindt & Sprungli SpA, che ha sede a Induno Olona, ha 6 centri produttivi in Europa e 2 negli Usa, vari uffici commerciali e logistici in quattro continenti con circa 7.600 dipendenti. Gestisce vari marchi di proprietà, ovvero Lindt, Ghirardelli, Hofbauer, Kufferle, Caffarel e Russell Stover / Whitman’s.

Qui le possibilità di lavoro alla Lindt