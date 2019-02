Lavoro in nero e mancanza delle licenze, attività sospesa per un fruttivendolo ambulante

Nella mattinata di venerdì 22 febbraio, in via Lugano a Luino, nel corso di un servizio coordinato disposto da questo comando volto a contrastare l’abusivismo commerciale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Luino, con il supporto dei Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Varese e della Polizia Locale di Luino, hanno predisposto un mirato controllo presso una ditta ambulante che risultava invece essere stanziale sulla pubblica via per la vendita di frutta e verdura.

Sono state accertate e contestate le seguenti violazioni alle quali è seguito il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, comminando ammende pari a € 8.114,60 e applicate sanzioni amministrative pari a € 31.700,00 per:

– omessa valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, in relazione all’attività svolta dall’azienda;

– aver occupato due lavoratori “in nero”, con mansioni di operaio / addetto alla vendita, entrambi di nazionalità italiana.

Inoltre i due autocarri usati per svolgere l’attività sono stati sequestrati in via amministrativa ed affidati in custodia temporanea in quanto sprovvisti di copertura assicurativa e, per questo, sono state applicate sanzioni pari ad € 1.215,20.

Per quanto riguarda la parte amministrativa, sono state accertate e contestate violazioni inerenti l’esercizio del commercio ambulante, in applicazione della legge regionale numero 6/2010 ed applicate sanzioni pecuniarie pari ad € 4.000 (quattromila/00), per:

– occupazione abusiva della sede stradale;

– mancanza della licenza di commercio su aree pubbliche;

– mancanza della carta di esercizio;

– mancato pagamento della postazione annuale.