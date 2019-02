Le relazioni telematiche con gli utenti: un convegno di Saronno Servizi

Saronno Servizi organizza per domani, venerdì 15 febbraio, la prima edizione del convegno “Le relazioni telematiche con gli utenti nella gestione dei tributi locali”. L’appuntamento è per le 9 nella Sala Bovindo di Villa Gianetti.

«Cresce negli anni la competenza acquisita da Saronno Servizi S.p.A nella gestione efficace dei tributi – spiegano gli organizzatori – un tema molto importante e complesso che abbraccia a 360° le tematiche relative all’e-government e alle smart city, ambiti nei quali è sempre più necessario fornire un servizio d’eccellenza. Negli ultimi anni la società ha infatti rafforzato ulteriormente la propria competenza nella gestione dei tributi locali, non solo per la città di Saronno, ma per l’intero indotto rappresentato dai cinque comuni soci. Basti pensare che, con l’ultimo affidamento del “Servizio Tributi” da parte del Comune di Gerenzano, gli abitanti del bacino di utenza gestiti da Saronno Servizi S.p.A. sono pari a 75.000 e che nel corso dell’anno 2018 lo sportello utenti ha accolto presso la propria sede oltre 25.000 contatti, senza contare i contatti telematici e/o telefonici».

«La costante penetrazione delle tecnologie informatiche in tutti i processi amministrativi che oggi coinvolgono tutte le Pubbliche Amministrazioni Locali ha permesso a Saronno Servizi di acquisire nel tempo un ruolo da leader innovativo nello sviluppo di sistemi software, di raccolta e tracking dei dati complessi relativi ai Tributi, e costituire oggi, dati alla mano, un esempio efficace di gestione del cambiamento digitale all’interno della provincia di Varese, e non solo. A seguito del programma di implementazione costante dei sistemi informativi che Saronno Servizi S.p.A. pone in atto da anni, la società intende svolgere un ruolo formativo verso tutti gli interlocutori della filiera, organizzando e promuovendo sul territorio, grazie al contributo di speaker di rilievo, seminari e interventi finalizzati ad affrontare temi chiave del cambiamento in corso».

ll seminario sull’e-government, che affronterà i punti salienti del tema della gestione dei tributi da parte degli enti preposti sul territorio, è l’ultimo di un ciclo di appuntamenti formativi organizzati da Saronno Servizi.

Una mattinata all’insegna di grandi temi e relatori di alto livello, con speaker nazionali e internazionali che porteranno una testimonianza diretta sulle grandi sfide della digitalizzazione della PA e su come adeguare i sistemi informativi alle nuove normative in linea con gli standard europei; un processo che chiama in causa tutti gli operatori della P.A. e che deve essere in primo etico e trasparente nei confronti dei cittadini.

Durante l’evento Saronno Servizi S.p.A. presenterà inoltre in anteprima la nuova piattaforma digitale per la gestione delle affissioni, un servizio finalizzato a facilitare il servizio reso ai comuni sul territorio semplificando i processi di prenotazione attraverso un sistema di “booking” e raccolta delle imposte pubblicitarie al passo con i tempi.

Qui il programma del convegno