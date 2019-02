Le spacca la faccia per 20 euro: condannato a due anni

Aveva in mano 20 euro quella donna di origini nigeriane che nel novembre 2018, solo qualche mese fa, ha denunciato un ventitreenne di origini ucraine per rapina impropria.

I fatti si riferiscono alla tarda sera del nove novembre scorso quando all’esterno delle stazioni di Varese nasce una colluttazione fra i giovane e la donna che rimane a terra.

Il movente dei fatti risulta ancora da chiarire ma questa mattina il rito immediato di fronte al giudice monocratico di Varese è finita con la definizione della pena su accordo delle parti: due anni di reclusione e 600 euro di multa, con pena sospesa con la condizionale.



Il giovane era accompagnato, oltre che dal difensore, anche dalla traduttrice che ha spiegato la decisione del giudice, ma ha pure tradotto il severo richiamo del pubblico ministero che ha chiarito che basterà anche una sola condanna per fatti lievi per spalancare al giovane le porte del carcere.

Di fatto l’accusa è quella di una rapina impropria, una sorta di furto che degenera in comportamenti violenti, trasformando il ladro in predatore, in questo caso il pugno in faccia e il calcio all’addome che il giovane ha tirato alla donna per appropriarsi degli spiccioli che teneva in mano.

In tutto la prognosi accusata dalla vittima è stata di 5 giorni, come risulta dal referto medico del pronto soccorso.

Il pubblico ministero ha pure contestato l’aggravante «per avere commesso io fatto nei confronti di una persona in condizioni di minorata difesa, sia a causa delle precarie condizioni fisiche, sia a causa del l’orario notturno» in cui avvennero i fatti.