Lega: “Contro i vandali una mozione per sensibilizzare il tribunale, Salvini e Bonafede”

Una dura condanna e soprattutto la decisione di presentare una mozione in consiglio comunale per “sensibilizzare l’intervento del Tribunale e dei Ministeri degli Interni e della Giustizia”. Questa la risposta della Lega Nord saronnese al raid vandalico messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì ai danni del palazzo comunale.

“La sicurezza della cittadinanza e del territorio è un punto chiave della battaglia svolta dalla Lega Nord, da sempre – commenta il capogruppo Angelo Veronesi – Non possiamo permettere che l’efficienza delle nostre città venga danneggiata, a partire dalla tutela delle nostre sedi istituzionali che garantiscono ogni giorno il servizio necessario a tutti i cittadini: faremo proposte affinché non solo le misure per la sicurezza e la sorveglianza vengano rafforzate, ma anche per perseguire chi non rispetta le regole del buon vivere cittadino in modo che i delinquenti vengano non solo identificati, ma puniti adeguatamente con le misure necessarie”.

E ancora: “Nulla può giustificare il violento attacco subito dal nostro Palazzo Comunale” – rimarca Claudio Sala segretario cittadino della Lega – minacce e violenze pure che dovrebbero essere condannate da tutti non vengono evidenziate a sufficienza, e invece assistiamo spesso a prese di posizione, distinguo, narrazioni lontane dalla realtà provenienti da fonti che non forniscono la corretta informazione”.

Da queste considerazione la decisione di agire in consiglio comunale: “Presenteremo nel prossimo consiglio comunale una mozione per sensibilizzare l’intervento del Tribunale e dei Ministeri degli Interni e della Giustizia. Quello che succede a Saronno è un attacco alla democrazia, alla libertà di parola, alla libera espressione di opinioni differenti. Quando si attacca la sede di un Comune che è parte costituente della Repubblica al pari dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e delle Città Metropolitane, per noi si tratta di un attacco alla Repubblica”.