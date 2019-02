Leonardo, emoji e la Banda Bassotti: chi vuol sfilare a Carnevale?

Anche Vedano Olona si prepara al Carnevale, che si festeggerà domenica 3 marzo con una sfilata per le vie del paesee un pomeriggio di scherzi e giochi al Parco Fara Forni.

Il programma prevede il raduno alle 14 in piazzetta della Pace da dove la sfilata partirà alle 14,30.

All’arrivo, al Parco Fara Forni, festa in maschera e premiazione del 2° Concorso “Mascherina Vedano” per il costume più creativo.

Organizzato dall’Amministrazione comunale, il Carnevale Vedanese vede in campo tante realtà associative del paese: Filarmonica “A. Ponchielli”, Insieme per la scuola di Vedano Olona, Gruppo Pedibus, Pro Loco, A.M.E.V.O., CuoriEroi per bambini eroi, Oratorio S.G.Bosco, Palio di Vedano Rione “La Vela”, Moni’s Aerogag che formeranno gruppi a tema per la sfilata.

Chi vuole unirsi ad un gruppo o associazione può scegliere tra questi temi (tra parentesi il riferimento del gruppo):

Oratorio S.G.Bosco “Leonardo da Vinci” (Tel. 334 29 11 498)

Insieme per la Scuola di Vedano “Vedano spacca internet” (Tel. 328 10 45 065)

Pedibus “Le emoji” (Tel. 347 38 87 303)

Palio di Vedano Rione La Vela “#velaraccontiamo” (Tel. 347 12 04 507)

CuoriEroi per bambini eroi “I Pirati” (Tel. 338 16 56 305)

Filarmonica Ponchielli “Banda Bassotti” (Tel. 349 68 33 499 – ore serali)

Moni’s Aerogag “Sport per tutti a Carnevale – le donne in giallo” (Tel. 347 46 37 993)