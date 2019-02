L’ex consigliera M5s Silvana Carcano colpita da infarto, “è sotto controllo in terapia intensiva”

Silvana Carcano ha avuto un infarto, è in cura e si trova in terapia intensiva. Ad informare delle condizione della ex consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle in Lombardia è stata la famiglia attraverso un post sulla pagina Facebook della donna.

Carcano, che è stata la candidata presidente del M5s alle elezioni regionali del 2013, è stata fortunatamente soccorsa in tempo ed è stata operata in ospedale.