Contro l’inquinamento la Regione sperimenterà una “scatola nera” per le auto

“È necessario individuare soluzioni che vadano incontro alle esigenze dei moltissimi cittadini fortemente penalizzati dalla politica dei divieti del Comune di Milano, contemperando la tutela dell’ambiente con il diritto alla circolazione. Noi abbiamo proposto, oltre agli incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, anche strumenti come quello della ‘scatola nera’ da installare sugli automezzi per monitorare le emissioni dei gas di scarico”.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto partire questa considerazione per illustrare il significato della delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, che dà avvio alla sperimentazione del progetto Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti).

“È uno strumento – ha spiegato l’assessore Raffaele Cattaneo – che permetterà di misurare le reali emissioni in base a percorrenze e stile di guida. Questo consentirà, al contrario dei divieti, di consentire una percorrenza a tutti, anche a chi oggi è bloccato, ovviamente in base alla potenzialità inquinante del veicolo. Un’innovazione assoluta, e Regione Lombardia sarà la prima in Italia a sperimentarla. L’obiettivo è di mettere ‘MOVE IN’ a disposizione degli utenti entro il 1 ottobre prossimo, in coincidenza con la nuova stagione termica”.

IL DISPOSITIVO TECNOLOGICO

In sostanza si tratterebbe di un dispositivo tecnologico da applicare sui veicoli per la verifica delle percorrenze e dello stile di guida, per accrescere l’assunzione di comportamenti e di un modo di stare al volante consapevoli, promuovendo modalità innovative per la verifica dei reali valori di percorrenza in Lombardia.

Con questa ‘infrastruttura tecnologica si potrebbe così abilitare l’applicazione di un quadro di limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel e benzina, non più indirizzato unicamente a vietare o limitare l’uso dei veicoli più inquinanti, ma che tiene conto dell’uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato, in modo anche da non penalizzare coloro che, avendo la necessità di una percorrenza chilometrica limitata, generano un contributo modesto all’inquinamento atmosferico. Un device che applicato a bordo auto consentirà di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo.

Il dispositivo è costituito da una black-box di piccole dimensioni che può essere installato a bordo di autovetture, autocarri e motocicli. La tecnologia di cui dispone consente di registrare (nel completo rispetto della privacy) dati relativi al veicolo ed erogare servizi infotelematici collegati all’uso dello stesso. L’utilizzo di questa tecnologia è operato dai TSP (Telematics Service Providers). Ogni operatore TSP dispone di una propria Centrale Operativa che raccoglie ed elabora i dati.

L’adesione degli utenti al servizio offerto da MOVE-IN avverrà tramite portale web messo a disposizione dalla Regione Lombardia.