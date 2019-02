Lo sfogo di Caccianiga: “Varesello chiuso, una assurdità”

Le squadre giovanili e le attività per i più piccoli atleti della Scuola Calcio del Varese proseguono – come vi abbiamo già raccontato anche ieri QUI – su campi messi a disposizione da alcune società della zona che cercano in questo modo di alleviare i problemi a giocatori, tecnici e genitori coinvolti loro malgrado dallo sfascio del club biancorosso.

Della situazione parla, nel video soprastante, a VareseNews anche Marco Caccianiga e cioè il volto più noto tra le persone che stanno provando a proseguire l’attività sportiva. Caccianiga oggi – mercoledì 13 – era sul campo della Cas.Mo. di Casciago e ha ribadito soprattutto un concetto: «Assurdo che la società, per pochi soldi, abbia lasciato chiuso e inutilizzabile anche il centro di Varesello che era funzionale a tutti i gruppi, dai bambini a – eventualmente – la prima squadra». In questo modo, ha aggiunto Caccianiga, stanno andando in fumo anche tutte le collaborazioni avviate con l’università dell’Insubria. Foto: Caccianiga e Veronica Orlandi, presidentessa della Cas.Mo.

Oggi a Casciago si sono allenati i ragazzi della formazione Allievi, quelli del Progetto Bimbo e i portieri affidati a un altro “nume tutelare” biancorosso, Gedeone Carmignani. Quello che emerge è che tutti i gruppi, trainati dagli allenatori, proveranno a finire i propri campionati e portare a termine la stagione anche se alcuni giocatori hanno chiesto – comprensibilmente – alla società di svincolarsi. Qualcuno si autotassa, qualcun’altro cerca i campi e così via: le società del territorio stanno venendo incontro fornendo le ore sui terreni di gioco (Laveno, Brebbia, Cas.Mo oltre a Calcinate degli Origoni) per riuscire nell’intento. Una bella espressione di solidarietà in mezzo a una situazione vergognosa da parte di chi dovrebbe governare la squadra di calcio cittadina.