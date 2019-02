È l’ora di Italia-Ungheria: Varese vuole spingere gli Azzurri ai mondiali

La settimana azzurra di Varese volge al termine: questa mattina – venerdì 22 – il palazzetto di Masnago ospita le sessioni di tiro delle nazionali di Italia e Ungheria che poi in serata (dalle 20,15) si contenderanno la vittoria nella partita valida per il penultimo turno delle qualificazioni al mondiale 2019 di basket.

Una partita cruciale, quella degli azzurri di Meo Sacchetti, che in caso di vittoria otterrebbero il lasciapassare per la manifestazione iridata alla quale l’Italia manca dal lontano 2006. E in quella occasione, con un giovanissimo Belinelli in campo, l’Italia fece anche una bella figura contro gli Usa di Lebron James e si fermarono negli ottavi per mano della “solita” Lituania.

Prima di pensare, però, al torneo che si disputerà in Cina, Aradori e compagni devono restare concentrati al massimo per piegare una Ungheria che sulla carta è meno forte ma che all’andata fece sudare le proverbiali sette camice agli azzurri i quali, alla fine, la spuntarono di sei lunghezze (con in campo anche Datome – decisivo – e Melli). L’obiettivo quindi è vincere senza se e senza ma, però la squadra di Sacchetti può in extremis accontentarsi di una sconfitta al massimo con cinque punti di scarto.

I DODICI DEL MEO

Giovedì sera intanto, dopo il penultimo allenamento, il c.t. Romeo Sacchetti ha svelato le proprie scelte annunciando i 12 giocatori che andranno a referto. Il coach azzurro ha escluso dalla formazione quattro uomini – come ampiamente previsto – e cioè suo figlio Brian (che ha un problema a un piede), Tonut, Moraschini e Michele Vitali. Decisioni in qualche caso inattese – il giocatore di Brindisi e quello di Venezia paiono in grande forma – ma che non cambiano nella sostanza il volto di una Nazionale che punterà tutto sulla velocità e la tecnica degli esterni, considerando il solo Biligha come pivot di ruolo. Sacchetti quindi andrà spesso con quintetti particolari, usando Pascolo o Ricci in posizione di centro e i vari Brooks (arrivato all’AtaHotel di Varese con Cinciarini dopo il match vinto da Milano in Eurolega, sul Maccabi) e Gentile da ali forti tattiche. Ungheria che, invece, pare più stazzata con la probabile scelta di Jarrod Jones nel ruolo di “passaportato”.

TUTTO ESAURITO A MASNAGO

La Enerxenia Arena, in questi giorni, ha vissuto una piccola metamorfosi al proprio interno, con la comparsa dei marchi commerciali che accompagnano la Nazionale (ultimo in ordine di tempo “Uliveto” annunciato proprio lunedì a Palazzo Estense) e di quelli legati al mondo FIBA e alle qualificazioni. Inutile, in queste ore, cercare i biglietti: la FIP ha annunciato già lunedì scorso il tutto esaurito, e successivamente “bruciato” altri 100 tagliandi (dentro alla “gabbia ospiti”) messi a disposizione a metà settimana. Insomma, ci sarà un palazzetto tutto azzurro, ricco di volti noti del basket locale e nazionale e di tifosi che desiderano vivere una serata magica. «Quando gioco a Masnago da avversario trovo sempre un ambiente caldo e stimolante, e mi aspetto che la Nazionale avrà la stessa spinta che la gente offre ogni domenica alla Openjobmetis» ha detto a VareseNews uno degli azzurri più rappresentativi, Amedeo Della Valle, capocannoniere dell’Italia a 18,1 punti di media nelle qualificazioni. E tutto lascia pensare che sarà davvero così.

