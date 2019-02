Magia di Le Noci, la Pro Patria fa ancora suo il derby del Ticino

Derby del Ticino che mai come quest’anno sorride alla Pro Patria. Due vittorie di misura, 6 punti tra andata e ritorno per gli uomini di Javorcic: se al Silvio Piola la zampata decisiva era stata di Mastroianni sul finire della contesa, questa volta la storia viene scritta da una magia di Le Noci su punizione dopo pochi minuti. 9 gol stagionali, 7 nelle ultime 8 partite.

Galleria fotografica Pro Patria - Novara 4 di 25

Le Noci è quello che timbra il cartellino, ma da sottolineare le prestazioni di Battistini e Pedone, uno decisivo a salvare sulla linea una conclusione di Cacia e l’altro a dare equilibrio al centrocampo. Tigrotti che salgono così a 40 punti, la proverbiale “quota salvezza”.

Cosa ci dobbiamo aspettare da questa pro Patria che vola sulle ali dell’entusiasmo? Un’ultima annotazione: peccato per il pubblico: questa Pro Patria, nel derby contro il Novara, merita ben più di 1000 spettatori.

IL PRIMO TEMPO – Derby che parte subito a mille, le squadre sentono il peso specifico della partita e non risparmiano colpi e polmoni. Pro che parte decisamente bene, e al 6’ Le Noci compie un’altra magia: punizione dai 20 metri, palla che supera la barriera, bacia il palo all’angolino basso a sinistra e si insacca. Al 9’ la risposta novarese, con Bove che sfrutta il cross di Schiavi e incorna, fuori di pochissimo. Al 13’ è Mora che prova il destro velenoso dopo una cavalcata palla al piede di una ventina di metri. Il suo diagonale viene impercettibilmente deviato da Di Gregorio, finendo sul palo esterno. Dopo tanta lotta in mezzo al campo, negli ultimi dieci minuti il Novara schiaccia i padroni di casa alla ricerca del pareggio. Al 35’ dopo un calcio d’angolo la palla arriva sul sinistro di Gonzales che pennella per Boe, appostato sul secondo palo, ma Tornaghi intuisce e libera l’aera con i pugni. Tre minuti dopo è sempre l’ex Palermo ad illuminare, con un assist perfetto, la corsa di Cacia, che da solo in area si fa fermare da Tornaghi. Sulla respinta l’attaccante centra ancora la porta, ma non ha fatto i conti con Battistini che sulla linea salva il risultato. Dopo gli assalti degli ospiti l’ultimo squillo è per i tigrotti. Al 48’ infatti Le Noci batte un corner insidioso, con la sfera che si attesta pericolosamente vicina alla linea di porta, ma arriva Bianchi che spazza.

LA RIPRESA – Secondo tempo che non ha troppo da raccontare. Entrambi gli allenatori mescolano le carte in tavola, infatti Viali decide di togliere un centrocampista, Nardi, ed inserire Eusepi per dare maggiore peso all’attacco. Javorcic invece inserisce Pedone al posto di Ghioldi. Al 53’ Le Noci batte una punizione per il tiro al volo da fuori di Galli, che deviato, finisce in angolo. Al 64’ ancora Pro Patria sempre con la combo Le Noci-Galli, il colpo di testa dell’esterno è però debole. Succede veramente ben poco, complice l’ottima gestione difensiva bustocca e l’intasamento creato da così tanti attaccanti in aera per il Novara. La partita si appiattisce, gli ospiti provano ma non trovano il bandolo della matassa, e la partita si spegne dopo 5’ di recupero. Giornata Biancoblù andata decisamente a buon fine.

TABELLINO

PRO PATRIA – NOVARA 1-0 (1-0)

Marcatori: 6′ p.t. Le Noci (PP)

PRO PATRIA (3-5-2): 1 Tornaghi; 4 Battistini, 19 Zaro, 15 Boffelli; 20 Mora, 13

Gazo (33′ s.t. 21 Colombo), 16 Fietta, 23 Ghioldi (1′ s.t. 24 Pedone), 3 Galli; 10 Le Noci (33′ s.t. 11 Santana), 17 Mastroianni (15′ s.t. 9 Gucci). A disposizione: 12 Mangano, 5 Molnar, 7 Parker, 8 Disabato, 14 Bertoni, 18 Lombardoni, 25 Sane,

27 Cottarelli. All. Javorcic.

NOVARA (4-3-2-1): 12 Di Gregorio; 19 Cinaglia (24′ s.t. 15 Bastoni), 26 Sbraga, 3 Bove, 13 Visconti (35′ s.t. 7 Manconi); 16 Bianchi (35′ s.t. 18 Zappa), 14 Ronaldo, 20 Nardi (1′ s.t. 9 Eusepi); 17 Gonzalez, 5 Schiavi; 21 Cacia (41′ s.t. 11 Stoppa).

A disposizione: 1 Benedettini, 22 Marricchi, 2 Tartaglia, 4 Fonseca, 10 Buzzegoli, 29 Mallamo, 30 Rigione. All. Viali.

ARBITRO: Marco Ricci di Firenze (Emilio Micalizzi della Sezione di Palermo e Giuseppe Licari della Sezione di Marsala).

Angoli: 10 – 7. Recupero: 4′ p.t. – 5′ s.t. Ammoniti: Visconti, Bastoni (NOV); Tornaghi (PP). Note: Terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 1007 (tutti paganti per la Giornata Biancoblu).