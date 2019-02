Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi in “Figlie di Eva”

Sono Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi le protagoniste dello spettacolo “Figlie di Eva”, una storia di solidarietà tutta al femminile, in cui tre donne si uniscono per vendicarsi dello stesso uomo. Lo spettacolo andrà in scena all’interno della stagione del Teatro Sociale di Luino ed è in programma per martedì 12 febbraio, alle 21.

«Questo spettacolo è da considerarsi un fiore all’occhiello di questa stagione teatrale grazie alle tre interpreti di livello assoluto – commenta Pier Marcello Castelli, assessore alla cultura del Comune di Luino –. Una scelta di primissima qualità. Ci auguriamo che quel giorno il tempo sia clemente e permetta a tutti noi di trascorrere una serata unica ed irripetibile, da non lasciarsi scappare»

La trama dello spettacolo vede tre donne sull’orlo di una crisi di nervi legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier delle imminenti elezioni che, dopo averle usate per arrivare in vetta, le scarica senza mezzi termini. E’ a questo punto che le tre donne si uniscono per vendicarsi.