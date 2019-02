Mastini, quattro su quattro nei derby. Nei playoff c’è l’Appiano

Quarta vittoria in quattro derby stagionali contro il Como: i Mastini Varese concludono così la propria stagione regolare, superando i lariani ai rigori e chiudendo così in settima piazza – ormai certa da tempo – il campionato di Italian Hockey League, il secondo livello dell’hockey su ghiaccio nazionale.

Un risultato positivo e tutto sommato in linea con le aspettative di inizio stagione, che permetterà ai gialloneri di Massimo Da Rin di tornare a disputare una serie playoff dopo alcuni anni di “magra”. Un confronto che inizierà subito: giovedì sera (28 febbraio) sarà già tempo di gara-1 sulla pista altoatesina di Appiano contro quei “Pirati” che hanno concluso in seconda posizione il torneo ma che hanno perso di misura gli ultimi due incontri disputati nel cosiddetto Master Round.

Le sfide dei quarti di finale saranno al meglio delle cinque partite: il tabellone tennistico è già pronto e vede come prima testa di serie il Merano che sarà opposto all’Alleghe. Nella parte alta ci sarà anche il confronto sulla carta più equilibrato, quello tra Pergine e Bressanone (entrambe squadre che hanno disputato il Master Round) mentre nella parte bassa del seeding oltre ad Appiano Varese ci sarà il quarto con Caldaro e Valdifiemme, più equilibrato di quel che possa sembrare.

LA PARTITA

Come detto però, intanto, il Varese ha battuto il Como nel derby numero 4 anche se a differenza delle precedenti edizioni della partita i gialloneri hanno avuto bisogno dei tiri di rigore per chiudere la contesa (6-5) con un Menguzzato strepitoso – 4 parate – negli shootout. I Mastini hanno ben giocato il terzo di apertura ma incredibilmente – tra un palo di Malacarne e qualche miracolo di Tesini – non hanno trovato il gol. Como dunque avanti alla sirena con Garnier e ospiti più propositivi dopo il ritorno sul ghiaccio per il secondo drittel. La scossa ai gialloneri è arrivata da Perna in shortand: gol dell’1-1 per il veterano in azione solitaria. Il Varese ha così ufficialmente acceso il motore raddoppiando con Vanetti, ma una dormita difensiva ha permesso a Daniele Fusini di pareggiare di nuovo. Errore che i lariani hanno quindi reso al 37′ permettendo ad Andreoni di siglare il 3-2.

Ultimo terzo in ulteriore crescendo: pareggio di Luciani al 47’29”, miracolo di Menguzzato con il pattino e quindi vantaggio ospite in superiorità con R. Ambrosoli al 53′. Ma un minuto dopo è stato Teruggia a riequilibrare il match con il gol del 4-4 dopo una parata di Dal Vecchio, subentrato a Tesini nel frattempo. Overtime in vista? Sì, ma non senza altri sussulti: prima Michael Mazzacane ha siglato un gol clamoroso dalla distanza, poi palo di Sorrenti e infine rocambolesco pareggio di Jacopo Fusini.

Il derby è così sopravvissuto anche al supplementare con Del Vecchio miracoloso in tre occasioni su Francesco Borghi, e così il match si è deciso ai tiri di rigore. Di Michael Mazzacane il vantaggio varesino, di Perna la rete decisiva al termine di un match divertente e giocato in maniera leale sotto la volta del PalAlbani.

MASTINI VARESE – HOCKEY COMO 6-5 dtr (0-1; 3-1; 2-3 – 0-0)



RETI: 14’30” Garnier (C – Casiraghi); 27’50” Perna (V – Vanetti), 30’27” Vanetti (V – M. Mazzacane), 30’43” D. Fusini (C – F. Ambrosoli), 37’00” Andreoni (V – Lo Russo); 47’29” Luciani (C – Valli), 53’04” F. Ambrosoli (C – Valli), 54’01” Teruggia (V), 54’57” M. Mazzacane (V), J. Fusini (C – Ricca, Ambrosoli).

VARESE: Menguzzato (Bertin); Papalillo, Cesarini, Barban, Belloni, Lo Russo, E. Mazzacane, Cortenova, Grisi, F. Borghi; Perna, Vanetti, Andreoni, Teruggia, M. Mazzacane, Malacarne, Sorrenti, P. Borghi, Privitera, Raimondi, Odoni. All.: Da Rin.

ARBITRI: Volcan e Soraperra (Brondi e Brambilla)

NOTE. Penalità: V 12′, C 8′. Superiorità: V 0-4, C 2-6. Spettatori: 257.

TABELLONE PLAYOFF

1) Merano – 8) Alleghe

4) Pergine – 5) Bressanone

2) Appiano – 7) VARESE

3) Caldaro – 6) Valdifiemme