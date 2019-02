Mayors for peace, Varese entra nel gruppo di città che promuove il disarmo nucleare

Il Comune di Varese ha scelto di entrare in Mayors for Peace, l’organizzazione di cui fanno parte 7709 città del mondo – di cui 509 italiane (Como dal 1983 e Milano dal 1984) – che si sono unite per diffondere sempre di più la necessità di eliminare integralmente le armi nucleari a favore di una durevole pace mondiale.

“GALEOTTA” UNA MISSIONE DELL’UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA

L’invito è arrivato nel maggio 2018 da Kazumi Matsui, sindaco di Hiroshima e attuale presidente di Mayors for Peace, in occasione dell’incontro con un gruppo di studenti dell’Insubria che erano in viaggio in Giappone con il professor Giorgio Zamperetti, delegato del Rettore all’internazionalizzazione: un evento che è quindi condiviso con l’Università cittadina.

«Sono stato lieto di farmi messaggero con i miei studenti dell’Università dell’Insubria di questo incontro internazionale di pace, coinvolgendo Varese in un importante progetto mondiale a sostegno del disarmo nucleare quale Mayors for Peace – ha commentato Zamperetti nel corso della presentazione avvenuta nella mattina del 27 febbraio in Comune – Ringrazio il sindaco Galimberti per la sensibilità con cui ha accolto l’invito che abbiamo portato da Hiroshima, una città duramente colpita in passato che oggi coraggiosamente guida l’impegno per una pace duratura. Questo traguardo rappresenta un ulteriore tassello della volontà del nostro Ateneo di fare sistema con il territorio a favore di obiettivi internazionali di alto profilo etico e sociale».

Con Zamperetti, a raccontare i dettagli di questa significativa adesione della città a Mayors for Peace c’ero anche l’assessore Francesca Strazzi e, in rappresentanza di Mayors for Peace Italia, Francesco Vignarca, laureato in astrofisica all’Insubria e responsabile di Rete Italiana per il Disarmo. «L’educazione alla pace e alla fraternità deve partire anche dai territori locali e le nostre azioni sono fondamentali se si vogliono cambiare le scelte della politica internazionale anche in termini di disarmo – ha detto l’assessore Francesca Strazzi – per questo il Comune di Varese ha aderito ed è entrato ufficialmente a far parte della rete Mayors for Peace. Non è una adesione solo simbolica ma un vero progetto che intendiamo portare avanti anche in collaborazione con le nuove generazioni e con l’Università dell’Insubria».

UN COLLEGAMENTO VIDEO PER RINGRAZIARE VARESE

Il sindaco di Hiroshima ha voluto ringraziare la città di Varese con un video messaggio. In un passaggio del video ricorda: «Il 6 agosto 1945, Hiroshima divenne la prima città della storia umana a essere devastata da una bomba atomica, che ridusse la maggior parte della sua area urbana in cenere e rubò la vita a 140.000 cittadini entro la fine dell’anno. Tuttavia, grazie agli enormi sforzi e all’appoggio dei nostri predecessori dall’interno e dall’esterno del Giappone, Hiroshima ha ottenuto un notevole recupero ed è ora riconosciuta a livello internazionale come simbolo di pace e di speranza. Sulla base di queste esperienze, Hiroshima ha promosso iniziative globali per prevenire il ripetersi di tale tragedia».