Meloni guarda agli imprenditori del nord: “Parliamo ai delusi da questo governo”

«Sono qui per incontrare il cuore produttivo dell’Italia, deluso dalle politiche del governo in salsa 5 Stelle. Sono molti gli imprenditori che non si rispecchiano nelle azioni di questo governo e noi siamo qui per dire che ci siamo e che vogliamo sostenere chi produce in Italia».

Galleria fotografica In 1500 a Malpensafiere per la cena di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 4 di 9

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, descrive così la cena che si è svolta venerdì sera a Malpensafiere con 1500 tra iscritti e simpatizzanti del partito. Scenografia semplice ma tavoli tutti pieni per un evento che segna un po’ l’inizio della campagna elettorale per le europee del movimento erede della destra storica e sociale del dopoguerra.

Tra i presenti c’erano praticamente tutti gli iscritti della provincia di Varese ma anche molti aderenti arrivati da varie parti della Lombardia nonostante la neve. Alla domanda se si sente scavalcata a destra dalla Lega di Salvini, la segretaria del movimento erede della fiamma tricolore non mostra segni di competizione ma rassicura «siamo l’unico partito che in questi anni non ha perso un voto per strada ma che, anzi, è cresciuto. Sono sicura che alle Europee sapremo sorprendere perchè il malcontento per questa formula di governo c’è ed è proprio nel territorio in cui la Lega è sempre stata più forte e cioè al nord. Molti, invece, stanno guardando a noi, altri stanno tornando».

La Meloni è convinta di poter cavalcare questo sentimento e di poter rimettere insieme una forza di centrodestra che sappia comprendere quello che ormai sembra un partito sempre più leggero come Forza Italia: «Noi crediamo che quanto prima si possa tornare a pensare ad una coalizione di centrodestra, che è già maggioritaria, tra la Lega e una formazione distinta ma forte che rappresenti i valori del sovranismo e del conservatorismo europeo».