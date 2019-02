Nuovo mercato di Sacconago, aperto il bando per l’assegnazione dei posti

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune (sezione “albo pretorio on line) il bando per l’assegnazione degli spazi nel nuovo mercato che si terrà il mercoledì mattina nel centro storico di Sacconago, nella piazza della chiesa vecchia.

Gli spazi, tre, riguarderanno la vendita di prodotti alimentari, suddivisi per categoria merceologica, in particolare frutta e verdura, formaggi e salumi e polli.

Le aree saranno assegnate sulla base dei criteri previsti dal Regolamento per la disciplina per il commercio su aree pubbliche, vale a dire l’anzianità di iscrizione al registro imprese e di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e l’ordine cronologico di presentazione della domande che dovranno pervenire entro giovedì 7 marzo attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.

Il mercato di Sacconago andrà ad aggiungersi ai quattro già esistenti in città (piazzale Bersaglieri, Beata Giuliana, Sant’Anna e Borsano): “L’istituzione di questa nuova area mercatale risponde all’esigenza del quartiere, segnalata anche dall’Associazione Commercianti, di poter avere un punto di approvvigionamento di generi alimentari per le persone anziane che hanno difficoltà a raggiungere le altre di mercato o altri punti vendita ormai dislocati fuori dal quartiere – spiega l’assessore al Commercio Manuela Maffioli – Il giorno individuato per il mercato di Sacconago è il mercoledì, giorno in cui immaginiamo che la spesa fatta nel fine settimana, magari grazie all’aiuto di figli o parenti, possa necessitare di integrazioni, e anche giorno in cui non sono presenti altri mercati sul territorio cittadino”.

Gli altri mercati si svolgono infatti il lunedì a Sant’Anna, il martedì a Beata Giuliana, il giovedì e il sabato nel piazzale dei Bersaglieri, il venerdì a Borsano.

“Come sempre – conclude Maffioli –- al centro dell’attività dell’Amministrazione c’è il bene comune e anche questa volta lo abbiamo dimostrato con concretezza”.