Mercato senza piazza dei Mercati: polizia locale informa e sostiene ambulanti e residenti

E’ stato il gran lavoro di informazione realizzato dalla polizia locale ad evitare crisi e polemiche alla prima edizione del mercato cittadino senza piazza Mercanti.

L’area storica delle bancarelle saronnesi è chiusa da una settimana per l’intervento di riqualificazione della pavimentazione e per la prima volta gli ambulanti hanno dovuto occupare altri spazi.

Così come prevede il regolamento gli stand sono stati disposti in via Ferioli, via Monte Bianco e via Monte Generoso. A far la differenza, come ha sottolineato anche l’assessore al Commercio Paolo Strano che ha seguito l’intera transizione, l’impegno della polizia locale: “Ogni ambulante, 38 quelli spostati, era informato della novità e conosceva la propria posizione. Ed è anche stato trovato posto per una ventina di spuntisti”. Grande attenzione anche ai residenti: per loro cartelli che informavano della chiusura della via, dalle 6 alle 16, e soprattutto lo spostamento della pulizia strade da martedì a mercoledì, così da costringerli a trovare un parcheggio alternativo solo una sera a settimana.

Resta aperto il problema dei parcheggi per i clienti: tanti gli automobilisti che non trovando stalli liberi per la sosta hanno desistito dai propri acquisti.